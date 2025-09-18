В Совфеде рассказали о «неприятном» удивлении Запада

Представители Запада были неприятно удивлены в ходе военных учений России и Белоруссии, которые показали, что заявление о непобедимости российской армии – не блеф. Об этом написал первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что за учениями на территории Белоруссии наблюдали и представители Пентагона. По его словам, они неприятно удивились и поняли, что российская армия и российское руководство не блефуют, заявляя о непобедимости ВС РФ.

«Мощь и боеспособность российских вооружённых сил произвели сильное впечатление на международных наблюдателей в ходе учений «Запад-2025». В Европе и США обратили внимание на участие индийского военного контингента. Ранее это казалось невозможным в условиях влияния Лондона и Вашингтона на политику Нью-Дели», — написал Джабаров.

До этого Владимир Путин сообщил, что в российско-белорусских учениях «Запад-2025» приняли участие 100 тысяч военных. Мероприятия прохододили на 41 полигоне, задействованы около 10 тысяч систем вооружений и техники.

Совместные стратегические учения стартовали 12 сентября. Их цель заключалась в проверке возможностей Москвы и Минска по обеспечению военной безопасности Союзного государства, а также готовности отражать возможную агрессию со стороны третьих стран.