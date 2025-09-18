В Госдуме оценили идею Киркорова изучать песни Пугачевой в школах

Депутат Госдумы Александр Шолохов не удивился инициативе народного артиста России Филиппа Киркорова о внедрении творчества певицы Аллы Пугачевой в школьную программу. Об этом парламентарий рассказал изданию NEWS.ru.

По его словам, зачастую таким образом продвигают труды менее известных авторов — как в музыке, так и в области литературы.

«Называются несколько фамилий, несколько имен безусловных, а к ним пристегивается кто-нибудь по принципу: «Ну как не порадеть родному человечку». В данном случае буквально», — процитировал Шолохов лирическую комедию Александра Грибоедова «Горе от ума».

Накануне Киркоров заявил, что включил бы песни Пугачевой в школьную программу, «потому что это высокое искусство». По мнению артиста, школьникам стоит также изучать композиции Валерия Леонтьева, Льва Лещенко, Иосифа Кобзона, Эдиты Пьехи, Леонида Утесова, Клавдии Шульженко, Муслима Магомаева.

