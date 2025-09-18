В России высказались об устраивающем страну глобальном соглашении по Украине

Lenta.ru

Глобальное соглашение по разрешению украинского кризиса, на котором настаивает Россия, должно включать внеблоковый статус Украины, отсутствие иностранный войск на территории страны, а также восстановление прав Русской православной церкви и русского языка, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением политик поделился в разговоре с «Лентой.ру».

В России высказались об устраивающем страну глобальном соглашении по Украине
© Global Look Press

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял о том, что Россия настаивает именно на глобальном соглашении по Украине.

«Под словом глобальное прежде всего надо понимать глобальные гарантии. Во-первых, внеблоковость, отсутствие иностранных войск, восстановление гуманитарных символических прав на Украине, включая право на исповедование православия, восстановление Русской православной церкви, восстановление русского языка. Глобальность сочетается по значению с этими понятиями», — сказал Карасин.

По его мнению, если будут достигнуты все эти пункты, то Украина придет к мирной жизни.

В США поставили точку в конфликте на Украине

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, со своей стороны, подчеркнул, что все принципиальные вопросы, которые требуются для максимально полного и надежного урегулирования украинского конфликта должны быть в рамках этого соглашения. Он напомнил, что российская сторона давно передала Украине свои соображения на этот счет.

Его можно по-разному называть -- глобальное, всеобъемлющее, комплексное, но смысл в том, чтобы решался не какой-то узкий вопрос, а чтобы в целом выйти на урегулирование украинского военного кризиса, который был создан против России нашими недругами Андрей Климов сенатор

Ранее Лавров сообщил о том, что Украина отвергла оценки, переданные спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом по итогам саммита России и США на Аляске.