Гибель американского консервативного общественного деятеля Чарли Кирка, застреленного во время массового собрания в Юте, способна стать инструментом для подогревания русофобских настроений. Как отметил представитель дипломатической миссии РФ в Соединенных Штатах Андрей Бондарев, подобные действия являются абсолютно недопустимыми. Его позицию передает РИА «Новости».

Мы полагаем абсолютно недопустимым применение данной трагедии в качестве повода для раскручивания антироссийской истерии, разъяснил представитель посольства.

По его словам, российская сторона не вмешивается и не планирует вовлекаться во внутренние процессы иных государств, в том числе и Соединенных Штатов Америки.

Вэнс нецензурно высказался о причине убийства Кирка

Добавим, что в недавней публикации Associated Press озвучено предположение, что боты, имеющие предполагаемую связь с Россией, Китаем и Ираном, занимались распространением в интернете ложных сведений относительно обстоятельств убийства Кирка.

Ранее, 12 сентября, официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Линь Цзянь заявил, что инцидент с гибелью активиста не должен превращаться в элемент политической риторики, нацеленной на дискредитацию Китая. Таким образом он отреагировал на обвинения в адрес китайских и российских чат-ботов в распространении дезинформации о произошедшем и подстрекательстве к агрессии.