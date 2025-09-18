Сразу видно мастера: обращение Путина с боевым пистолетом восхитило Китай

Президент РФ Владимир Путин в рамках стратегических учений «Запад-2025» посетил военный полигон Мулино в Нижегородской области. Его визит стал сюрпризом, так как его присутствие на маневрах не было анонсировано заранее. По словам китайских журналистов, на полигоне российский президент удивил своим поведением.

© kremlin.ru

«Путин прибыл на полигон Мулино, чтобы наблюдать за завершающим этапом учений. Президент был одет в военную форму и с интересом следил за происходящим. Также он осмотрел вооружение и специальную технику, задействованную в ходе маневров», – пишут авторы китайского издания Baidu.

В статье говорится, что запоминающимся моментом стала необычная демонстрация с участием Владимира Путина. Президент приблизился к выставочному столу с образцами вооружения и специальной техники. Особый интерес у него вызвал пистолет: он взял его в руки и умело извлек магазин. Его действия свидетельствовали об уверенном владении оружием и хорошем знании его устройства.

Путин назвал одну из важнейших задач культуры

Китайские журналисты отметили, что их поразило мастерское обращение Путина с огнестрельным оружием. Не каждый глава государства обладает подобными навыками. Было очевидно, что российский лидер находится в отличной боевой форме. Журналисты из КНР выразили уверенность в том, что Путин хорошо знаком с темой и имеет опыт обращения с оружием.

«Президент продемонстрировал виртуозное владение пистолетом. Видно руку мастера», – сообщают источники из Китая.

Помимо этого, Путин проявил интерес к тепловизионным очкам «Стрекоза», даже примерив их. Эти очки защищают глаза от мелких повреждений и позволяют вести наблюдение в инфракрасном спектре, обнаруживая мины в грунте.

Обозреватели Baidu подчеркнули, что кадры с Путиным, держащим пистолет, вызвали обеспокоенность в Европе. Там сочли это демонстрацией решимости России противостоять давлению со стороны Запада, пишет АБН24.

Напомним, Путин назвал целью учений «Запад» отработку защиты от агрессии.