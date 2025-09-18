Сразу видно мастера: обращение Путина с боевым пистолетом восхитило Китай
Президент РФ Владимир Путин в рамках стратегических учений «Запад-2025» посетил военный полигон Мулино в Нижегородской области. Его визит стал сюрпризом, так как его присутствие на маневрах не было анонсировано заранее. По словам китайских журналистов, на полигоне российский президент удивил своим поведением.
«Путин прибыл на полигон Мулино, чтобы наблюдать за завершающим этапом учений. Президент был одет в военную форму и с интересом следил за происходящим. Также он осмотрел вооружение и специальную технику, задействованную в ходе маневров», – пишут авторы китайского издания Baidu.
В статье говорится, что запоминающимся моментом стала необычная демонстрация с участием Владимира Путина. Президент приблизился к выставочному столу с образцами вооружения и специальной техники. Особый интерес у него вызвал пистолет: он взял его в руки и умело извлек магазин. Его действия свидетельствовали об уверенном владении оружием и хорошем знании его устройства.
Путин назвал одну из важнейших задач культуры
Китайские журналисты отметили, что их поразило мастерское обращение Путина с огнестрельным оружием. Не каждый глава государства обладает подобными навыками. Было очевидно, что российский лидер находится в отличной боевой форме. Журналисты из КНР выразили уверенность в том, что Путин хорошо знаком с темой и имеет опыт обращения с оружием.
«Президент продемонстрировал виртуозное владение пистолетом. Видно руку мастера», – сообщают источники из Китая.
Помимо этого, Путин проявил интерес к тепловизионным очкам «Стрекоза», даже примерив их. Эти очки защищают глаза от мелких повреждений и позволяют вести наблюдение в инфракрасном спектре, обнаруживая мины в грунте.
Обозреватели Baidu подчеркнули, что кадры с Путиным, держащим пистолет, вызвали обеспокоенность в Европе. Там сочли это демонстрацией решимости России противостоять давлению со стороны Запада, пишет АБН24.
Напомним, Путин назвал целью учений «Запад» отработку защиты от агрессии.