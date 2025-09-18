В Госдуме предложили защитить учителей от оскорблений

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести систему защиты учителей от оскорблений по аналогии с тем, как защищают представителей власти. Об этом он сообщил РИА Новости.

По его словам, предлагается установить административный штраф для граждан от 5 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей. При этом собеседник агентства выразил уверенность, что за оскорбление в СМИ или соцсетях размер штрафа должен быть еще больше.

По мнению Миронова, такие меры позволят сократить количество хамских выходок и поможет создать нормальные условия для работы учителей.

Ранее Минпросвещения России заявило о создании совета по защите чести педагогов. В числе задач совета — рассмотрение заявлений по спорным ситуациям, которые поступали в региональные комиссии по защите чести учителей.