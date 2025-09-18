Путин поручил изменить требования к военной форме

Президент России Владимир Путин поручил правительству, Минобороны и Минпромторгу принять дополнительные меры, предусматривающие с 1 января 2026 года поставку вещевого имущества, изготовленного российскими предприятиями на территории РФ, а к 2027 году — исключительно из тканей и трикотажных полотен отечественного производства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на указ главы государства.

В документе идет речь о закупках вещевого имущества для нужд Вооруженных сил (ВС) РФ, проводимых в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере госзакупок и нормативными актами, регулирующими государственный оборонный заказ.

