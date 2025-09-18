Небензя осудил попытки Запада оказывать давление на талибов

Попытки Запада брать талибов (движение внесено в список террористических организаций) «за горло» вызывают сожаление у России, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Об этом сообщает ТАСС.

Небензя отметил, что Москва выступает за выработку реалистичного комплексного подхода по Афганистану, который опирался бы на объективный анализ и сбалансированную оценку ситуации. По афганскому вопросу необходимо конструктивное взаимодействие международного сообщества, полностью учитывающее нужды самих афганцев и терпеливый, без давления и шантажа, диалог с талибами.

На этом фоне, подчеркнул дипломат, вызывают сожаление попытки некоторых западных доноров брать талибов «за горло», разговаривая с ними языком ультиматум.

8 сентября заместитель пресс-секретаря властей Афганистана Хамдулла Фитрат заявил, что Кабул надеется подписать с Москвой соглашения по ряду проектов в скором времени, сотрудничество сторон достигло наивысшего уровня. Он отметил, что признание российской стороной властей Афганистана создало благоприятные условия для инвестиций РФ в различные секторы афганской экономики.

Ранее сообщалось, что талибы отключили интернет для населения в пяти провинциях Афганистана.