РБК: Путин продлил срок службы главе Генштаба Герасимову

Главе Генерального штаба РФ и заместителю министра обороны страны Валерию Герасимову продлили срок службы. Об этом в четверг, 18 сентября, сообщает РБК со ссылкой на три источника.

По информации одного из этих источников, срок службы продлили еще на пять лет. Редакция РБК направила запрос пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, чтобы подтвердить эту информацию.

В своей должности Герасимов работает с 2012 года. Он находится в звании генерала армии. Согласно закону «О воинской обязанности и военной службе», с военнослужащими, имеющими это звание и достигшими предельного возраста пребывания на военной службе, может заключаться новый контракт на срок, установленный решением президента.

В конце августа президент России Владимир Путин принял решение о продлении срока полномочий Александра Бастрыкина на должности председателя Следственного комитета (СК) до августа 2026 года. При этом еще в октябре прошлого года Путин подписал закон, который позволил продлить срок пребывания на службе главы СК после того, как ему исполнится 70 лет. Позже он продлил срок службы сверх предельного возраста нынешнему председателю ведомства, которому сейчас 71 год.