Путин посмертно наградил сотрудников скорой помощи

Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил медалью Луки Крымского погибшего фельдшера скорой медицинской помощи Ярославской центральной районной больницы Светлану Глухову. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовых актов.

Отмечается, что награда вручена за «самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга». Вместе с Глуховой награды удостоены посмертно фельдшер Наталья Панова и водитель скорой Сергей Сивков.

Как уточняют «Вести», приставленные к награде посмертно сотрудники скорой помощи погибли в результате ДТП с участием бензовоза в 2022 году.

В августе Владимир Путин объявил благодарности и наградил медиков из Курской области. Как следует из указа главы государства, почетной грамотой президента награждена старшая медсестра Елена Гаврикова «за высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях». Также благодарность объявили еще 13 врачам и медсестрам, которые работают в областных больницах и на станциях скорой помощи в приграничном регионе.