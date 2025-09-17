В России оценили вероятность ядерного Армагеддона

Ядерного армагеддона не будет, дипломатия победит.

Об этом «Ленте.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Дипломатия победит. Я уверен в этом, конечно», — подчеркнул он, комментируя заявление президента Казахстана Касыма Жомарта Токаева.

17 сентября Токаев назвал высоким риск ядерного конфликта. По его мнению, в этих условиях ключевую роль должна играть конструктивная дипломатия, чтобы преодолеть взаимное отчуждение и повысить уровень доверия на международной арене.

Токаев выразил уверенность, что религиозные лидеры приложат все усилия, «чтобы прекратить скатывание мира в бездну хаоса».

В начале августа президент США Дональд Трамп заявил о готовности к потенциальной ядерной войне с Россией.