Путин поручил увеличить компенсацию по «земским» программам в приграничье
Размер единовременной компенсационной выплаты специалистам по «земским» программам будет увеличен до двух млн рублей с 2027 года, соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.
Изменения затронут Белгородскую, Брянскую и Курскую области, где реализуются меры поддержки привлечения медицинских кадров в сельскую местность, передает ТАСС.
В перечне поручений президента отмечается, что главы регионов должны рассмотреть возможность увеличения выплат с учетом особенностей труда в отдельных населенных пунктах.
Путин также поручил отменить ограничения по возрасту для участия в программах «Земский учитель» и «Земский тренер».
Поручения даны по итогам совещания Путина с членами правительства.
В прошлом году Путин поручил продлить программы «Земский доктор» и «Земский учитель».