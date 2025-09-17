Путин поручил увеличить компенсацию по «земским» программам в приграничье

Размер единовременной компенсационной выплаты специалистам по «земским» программам будет увеличен до двух млн рублей с 2027 года, соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

Изменения затронут Белгородскую, Брянскую и Курскую области, где реализуются меры поддержки привлечения медицинских кадров в сельскую местность, передает ТАСС.

В перечне поручений президента отмечается, что главы регионов должны рассмотреть возможность увеличения выплат с учетом особенностей труда в отдельных населенных пунктах.

Путин также поручил отменить ограничения по возрасту для участия в программах «Земский учитель» и «Земский тренер».

Поручения даны по итогам совещания Путина с членами правительства.

В прошлом году Путин поручил продлить программы «Земский доктор» и «Земский учитель».