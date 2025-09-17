РБК сообщило об отставке Козака с поста замглавы администрации президента РФ

Дмитрий Козак подал в отставку с поста заместителя главы администрации президента России Владимира Путина. Он написал заявление об уходе в прошедшие выходные и сейчас рассматривает предложения перехода в бизнес.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 17 сентября, сообщил РБК со ссылкой на осведомленный источник.

— По словам одного из источников, в среду планируется его встреча с коллективом, — говорится в материале.

Козак является соратником Путина еще со времен работы в администрации Санкт-Петербруга. Козак курировал работу управлений по приграничному сотрудничеству и по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, отвечая за политику в отношении стран постсоветского пространства.

Премьер-министр России Михаил Мишустин своим распоряжением снял заместителя главы Росмолодежи Павла Абрамова с занимаемой должности. Он был на этом посту с 28 мая 2020 года.

Путин назначил Михаила Петракова новым послом России в Австралии. Кроме того, новым генеральным консулом России в Дубае назначили Максима Владимирова. Также глава государства подписал указ, согласно которому новым послом России в Бельгии стал Денис Гончар.