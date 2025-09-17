Депутат Новиков: слова Зеленского о готовности к переговорам являются ритуальными

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявления Владимира Зеленского о готовности к переговорам с Россией.

«Зеленскому приходится учитывать сразу несколько политических линий по украинскому вопросу со стороны Запада. Когда-то эта линия была целостной и консолидированной, сейчас же между США и Европой есть известные противоречия, которые возникли отнюдь не только в связи с Украиной», — сказал Новиков в беседе с «Газетой.Ru».

Как он отметил, Зеленскому нужна поддержка и Европы, и США, поэтому в своих выступлениях он не обещает многого, но демонстрирует, что не является «оголтелым» сторонником продолжения боевых действий.

«Сейчас Зеленский не хочет ехать в Москву, потом появятся ещё какие-то отговорки, начало переговорного процесса таким образом очень просто оттянуть», — добавил депутат.

Ранее Зеленский заявил о готовности Украины к прекращению огня.