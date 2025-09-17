Пушков указал на существенный сдвиг в заявлениях стран Запада по Украине

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что в западных СМИ перестали говорить о победе Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление Пушков сделал во время своего выступления на пленарном заседании 29-го Форума современной журналистики «Вся Россия». По его словам, сейчас западные СМИ фактически признают поражение Украины в конфликте с Россией. Кроме того, он также добавил, что на западе исчезает термин «изоляция России».

«Начинали с тезиса о том, что Украина и Запад победят. Потом стали говорить о том, что Украина не победит, но и не проиграет. Потом стали говорить о том, что нельзя допустить поражения Украины. Обратите внимание, как сдвигается оценка. А сейчас говорят, что Украина проигрывает, но надо сделать так, чтобы она вышла из этой войны на наилучших условиях. Ну, остаётся только признать, что она проиграла», — заявил он.

Пушков также добавил, что часть западных обозревателей уже говорят об очевидном проигрыше Украины, хотя таких и меньшинство.

