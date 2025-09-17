Путин продлил контрсанкции против Запада

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности, которые включают ограничения на вывоз из страны и ввоз в нее определенной продукции и сырья. Срок действия контрсанкций продлен до 31 декабря 2027 года. Текст документа уже появился на официальном сайте опубликования правовых актов.

© Московский Комсомолец

Указ № 657 от 17 сентября 2025 года вносит изменения в указ № 100 "О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности", подписанный 8 марта 2022 года. Новой редакцией документа слова "до 31 декабря 2025 г." заменяются словами "до 31 декабря 2027 г.".

Таким образом, ограничения, введенные в ответ на санкции недружественных государств, будут действовать еще как минимум два года. Конкретные перечни продукции и сырья, подпадающие под запрет, определяются правительством РФ.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий