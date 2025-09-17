Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения Екатерины II

Президент России Владимир Путин в среду, 17 сентября, поручил организовать в 2029 году празднование 300-летия со дня рождения императрицы Екатерины II, подписав соответствующий указ.

— Правительству Российской Федерации в шестимесячный срок: образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 300-летия со дня рождения Екатерины II и утвердить его состав, — говорится в документе.

Кроме того, глава государства поручил разработать и утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению мероприятия, а также рекомендовал властям регионов страны принять участие в праздновании, документ доступен на сайте официального опубликования правовых актов.

