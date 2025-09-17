Назначение Христи Фриланд специальным посланником Канады по вопросам восстановления Украины лишь углубит кризис в «незалежной». Об этом в среду, 17 сентября, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что чиновница покинула пост канадского вице-премьера и министра финансов в день, когда надо было представить проект нового бюджета. Она отметила, что это произошло на фоне многомиллиардного дефицита. Пресс-секретарь ведомства также обратила внимание на то, что «отпетая русофобка» Фриланд — внучка нацистского коллаборациониста Михайло Хомяка.

— С такими «спецпосланничками» с бандеро-оуновской родословной кашу точно не сваришь. Ясно, что при ее активном вовлечении в это портфолио кризис в «незалежной» может лишь усугубиться, — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Между тем Вооруженные силы Канады начали проверку в связи с публикацией видеозаписи, на которой пятеро военнослужащих демонстрируют нацистское приветствие. Установлено, что запись была сделана в 2023 году.