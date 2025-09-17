В Сети всплыл радикальный план Жириновского по Польше

В Telegram-канале "Пул №3" опубликовано архивное видео с выступлением Владимира Жириновского в эфире одной из телепрограмм, в котором покойный лидер ЛДПР излагает свой радикальный план действий в отношении Польши, основываясь на её исторически враждебной позиции по отношению к России.

Жириновский заявил, что Польша всегда была настроена враждебно, поскольку её развитие требовало движения на восток, в сторону России. Он подчеркнул, что вражда существовала "испокон веков", несмотря на то, что в 1945 году поляки "встречали с улыбкой, с цветами" тех, кто их освободил от гитлеровских планов.

В качестве "нашего плана" по урегулированию политик предложил территориальный передел, связанный с итогами Второй мировой войны:

"Мы должны вернуть земли, которые мы им дали от Германии. Это мы победительницы. Вот всю Пруссию, Силезию, Померанию в состав Российской Федерации через Калининградскую область", — заявил Жириновский.

Одновременно с этим он предложил, чтобы Польша "забирала Львов и Тернополь, Ивано-Франковск".

Видео вызвало активное обсуждение в Сети на фоне текущей напряженности в отношениях между Москвой и Варшавой.