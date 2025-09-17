Кадыров ответил на вопрос об ошибках прошлого у властей Чечни

Больше нет необходимости принимать меры, которые кому-то кажутся жесткими. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, в республике сейчас царит мирная жизнь.

Кадыров объяснил, что «был жестким и принципиальным в отношении терроризма и тех, кто не выполнял свои обязанности». На данный момент радикальные ячейки побеждены, а каждый чиновник находится на своем месте, поэтому необходимости в каких-либо мерах нет, передает слова главы Чечни НТВ.

«На самом деле у нас сегодня система работает как часы, и я не вижу необходимости что-то менять или принимать меры, которые для кого-то со стороны покажутся опять-таки жесткими», — заявил руководитель республики.

Также Кадыров назвал тех, кто распускает слухи о его излишней жестокости и болезнях. По его словам, к этому причастны «западные марионетки».

Ранее Кадыров заявил, что у его 17-летнего сына Адама нет незаслуженных наград. Глава Чечни предложил тем, кто сомневается в этом, лично побеседовать с молодым человеком.