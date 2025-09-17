Останина объяснила свое предложение о «запрете» группы «Сектор Газа»

Председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина опровергла информацию о том, что она предлагала запретить группу «Сектор Газа». По ее словам, журналисты неправильно поняли ее высказывания, передает Shot.

Напомним, что ранее Останина в интервью изданию «Абзац» сообщила о личном намерении заняться вопросом запрета творчества группы «Сектор Газа». После публикации новости в интернете активно начали активно обсуждать ситуацию.

Как отмечается, глава Комитета Госдумы по защите семьи выступала за запрет песен, содержащих ненормативную лексику, исполняемых певцами и артистами. Среди таких композиций были и песни «Сектора Газа». Тем не менее, Останина утверждает, что не предлагала запрещать все творчество группы.