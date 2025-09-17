В РФ ответили на слова Гутерриша о необходимости реформирования СБ ООН

Реформа Совета Безопасности ООН требует консенсуса, который де-факто невозможен из-за диаметрально противоположных позиций стран - постоянных членов Совбеза.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Для того, чтобы выйти на возможность реформирования Совбеза [ООН], нужно выйти к какому-то консенсусу. Сейчас, когда позиции стран - постоянных членов Совбеза настолько диаметрально противоположны, прийти к консенсусу де-факто невозможно. Это очевидно", - сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС о том, не выглядят ли слова генсека ООН Антониу Гутерриша о необходимости реформы СБ ООН и ограничении права вето попыткой пересмотра итогов Второй мировой войны и роли СССР в ней. "Поэтому та конфигурация, которую мы имеем, это единственно важное, что у нас есть", - уточнил представитель Кремля.

Ранее Гутерриш заявил, что реформа Совета Безопасности ООН необходима, поскольку его нынешний состав не соответствует сегодняшнему миру, а отражает реалии 1945 года, что создает проблемы с легитимностью и эффективностью. Генсек также отметил, что он "с симпатией" относится к предложениям, в частности от Франции и Великобритании, по ограничению права вето, особенно в ситуациях массовых нарушений прав человека.

В конце августа президент РФ Владимир Путин в интервью агентству Синьхуа заявил, что Москва и Пекин поддерживают реформу ООН и, в частности, повышение представительства Азии, Африки и Латинской Америки в Совете Безопасности.