Песков: сроки следующих контактов Путина и Трампа пока не определены

Россия и США продолжают диалог по разным каналам, но сейчас нет четкого понимания, когда могут состояться следующие контакты президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В настоящий момент какого-то понимания о возможных сроках проведения телефонного разговора или следующей личной встречи нет. Но контакты действительно по разным каналам продолжаются - и по дипломатическим каналам, и по каналам представителей глав государств в их администрациях. Этот диалог продолжается, но пока каких-то наметок относительно контактов на высшем уровне нет", - пояснил представитель Кремля.

Однако, добавил Песков, есть все возможности оперативно организовать такой разговор Путина и Трампа - "при необходимости и при решении глав государств".