Песков ответил на вопрос о заявлениях Юлии Навальной

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что ему ничего не известно о заявлениях Юлии Навальной по поводу результатов анализа биоматериалов ее мужа Алексея.

© Газета.Ru

Таким образом он прокомментировал сообщение о видео, опубликованном вдовой Навального Юлией, в котором она рассказывает о результатах исследований биоматериалов ее мужа.

«Мне ничего неизвестно об этих ее заявлениях, я ничего не могу сказать», — отметил Песков.

Он также добавил, что результаты анализов никак не могут повлиять на политическую ситуацию, ответив на вопрос журналиста о том, почему лаборатории отказались их публиковать.

30 июля Минюст России внес книгу Алексея Навального «Патриот» в перечень экстремистских материалов.

16 февраля издание Spiegel писало, что план бывшего президента США Джо Байдена и экс-канцлера Германии Олафа Шольца по обмену Алексея Навального сорвался из-за министерства иностранных дел ФРГ.