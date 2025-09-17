Лавров заявил, что ООН выгораживает киевский режим

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ООН выгораживает киевский режим.

«Нарушения международного гуманитарного права киевским режимом... невозможно их отрицать... Однако здесь секретариат занимает противоположную линию и пытается обелять действия киевского режима», — сказал он.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что Украина пытается расширить географию конфликта.