Лавров заявил, что ООН выгораживает киевский режим
«Нарушения международного гуманитарного права киевским режимом... невозможно их отрицать... Однако здесь секретариат занимает противоположную линию и пытается обелять действия киевского режима», — сказал он.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что Украина пытается расширить географию конфликта.