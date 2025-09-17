Лавров ответил на заявления Украины об ударах РФ по гражданским объектам

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров категорически отверг бездоказательные заявления украинской стороны о якобы ударах России по гражданским объектам.

"Никогда российская армия не работает, не наносит удары по гражданским объектам и мирному населению", - заявил глава внешнеполитического ведомства на круглом столе для зарубежных послов, посвященном украинскому урегулированию.

Лавров также обратил внимание на позицию руководства ООН.

"Совсем недавно, в конце августа, господин [генсек ООН Антониу] Гутерриш осудил "российскую атаку" на украинские города. И каждый раз, когда Украина и ее европейские хозяева начинают закатывать истерику, обвиняя Россию в уничтожении гражданских целей и мирных жителей, мы видим, как секретариат [ООН] поддерживает подобные высказывания и требует вместе с Западом и Украиной наказывать Россию каким-то образом", - констатировал российский министр. "На каждое обвинение мы задавали вопрос, где доказательства, где факты, предъявите нам факты. И в том, что касается фейков, обвиняющих российскую армию в преступлениях, которые затем оказывались совершенными украинским режимом, есть многочисленные факты", - подчеркнул глава МИД.

Он пообещал продемонстрировать послам специальный ролик об этих фактах.

Лавров обвинил ООН в выгораживании Украины

"Нарушения международного гуманитарного права киевским режимом настолько очевидны, что просто невозможно их отрицать, и фактов предостаточно. Однако здесь секретариат занимает противоположную линию и пытается обелять действия киевского режима, хотя они нарушают такие ключевые требования международного гуманитарного права, как запрет размещать военную технику и огневые позиции в жилых кварталах, пытки, издевательства над военнопленными и гражданским населением", - указал Лавров.

По его словам, "когда уж отдельные грубейшие нарушения международного гуманитарного права отрицать невозможно, тогда секретариат ООН, даже стесняясь, выступает с обезличенными призывами к сдержанности, адресуя эти призывы к обеим сторонам". Для примера министр привел реакцию на действия ВСУ в Курской области: "Подобную реакцию мы наблюдали, когда всем было очевидно, насколько бесчеловечно действуют нацистские формирования киевского режима, вторгнувшиеся в Курскую область, где вообще нет военных объектов. Они сознательно били по магазинам, школам, другим гражданским объектам и уничтожали и забирали в плен, в заложники мирных граждан".