Захарова прокомментировала высказывания Пугачёвой о Дудаеве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывания Аллы Пугачёвой о Джохаре Дудаеве, приведя слова из Священного Писания.

«Если вы не хотите разочаровываться, не надо очаровываться... Мудрость заключается в том, что, как написано в Священном Писании — не сотвори себе кумира», — заявила он в эфире Sputnik.

Захарова ранее назвала интервью Пугачёвой «базаром лицемерия».

Адвокат Александр Трещёв рассказал RT, что Генпрокуратура приняла к рассмотрению его обращение с просьбой проверить слова артистки в её недавнем интервью на оправдание терроризма.