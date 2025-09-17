Путин поздравил Моди с юбилеем

Российский лидер Владимир Путин поздравил премьера Индии Нарендру Моди с 75-летием.

Об этом пишет пресс-служба Кремля.

«Дорожу нашими добрыми, товарищескими отношениями. И мы, конечно, продолжим конструктивный диалог и совместную работу по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня», — указано в поздравлении.

