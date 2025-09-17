Неожиданно раскрыта эволюция стиля управления Рамзана Кадырова

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в интервью РИА «Новости» пояснил, что жесткие методы руководства были оправданы в период, когда регион переживал сложные времена, но после победы над террористической угрозой необходимость в суровых мерах отпала.

Да, я проявлял жесткость и принципиальность в борьбе с терроризмом и в отношении тех, кто не исполнял свои обязанности, подводил простых граждан. И я не испытываю стыда за это. Тогда это было необходимо. Сейчас — нет, заявил политик.

По словам Кадырова, каждый чиновник в республике занимает подобающее место. Он акцентировал, что после ликвидации террористической угрозы исчезла потребность в строгих мерах, поскольку сейчас система работает с часовой точностью. В настоящее время руководство региона сосредоточено на социально-экономическом развитии и построении долгосрочных планов.

Ранее Рамзан Кадыров посетил с инспекцией одну из строительных площадок Грозного. Журналисты зафиксировали работу его охраны: руководителя сопровождала группа телохранителей и сотрудников в камуфляжной форме, причем один из них нес оружие, напоминающее штурмовую винтовку.

В сопровождении также находился 17-летний сын Адам Кадыров, возглавляющий службу безопасности первого лица региона.