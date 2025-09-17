Кадыров заявил о необходимости жесткого стиля управления

Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился, что раньше был более жестким и принципиальным в вопросах, касающихся терроризма, и тех, кто халатно относился к своим обязанностям. Слова чиновника приводит РИА Новости.

«Я не стыжусь этого. Тогда это было нужно. Сейчас — нет. ... У нас сегодня система работает как часы, и я не вижу необходимости что-то менять или принимать меры, которые для кого-то со стороны покажутся опять-таки жесткими», — сказал Кадыров.

Он отметил, что «западные марионетки» пытаются распространять слухи о том, что Кадыров якобы болен, и поэтому в последнее время не проводит совещания, однако на деле это связано с тем, что его вмешательство сейчас попросту не требуется ввиду отлаженности всех процессов.

Ранее Кадыров рассказал, как обманул Службу безопасности Украины и вернул своего любимого жеребца, которого у него украли в Чехии.