Слова президента Польши Кароля Навроцкого о ядерном оружии являются агрессивными и безответственными. Такой комментарий дал депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в интервью РИА Новости.

«Сезонные изменения природы вызывают порой серьезные когнитивные проблемы в сознании политиков, руки которых начинают тянуться к ядерному оружию. Судя по крайне безответственному и агрессивному заявлению Навроцкого, осень на берегах Вислы действительно настала», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что польский глава своими призывами добивается не безопасности Польши, а ее уничтожение ответным ударом.

Ранее Навроцкий заявил, что республика должна иметь возможность размещать иностранное ядерное оружие на своей территории. По его мнению, Польша должна иметь свои «ядерные мощности».