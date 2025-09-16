Европейским чиновникам следует назвать бесконечные пакеты санкций против России конвейером и успокоиться на этом, отметила с иронией официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК планирует ввести против Москвы новый пакет рестрикций.

«Единственный вопрос, который мне действительно непонятен: зачем это все называть пакетами? Можно просто назвать конвейером один раз — и успокоиться. Будет, мне кажется, ближе к истине», — заметила Захарова.

Дипломат разъяснила, что европейцы вводят в заблуждение как своих партнеров на Западе, так и другие страны, называя свои ограничения «пакетами санкций».

По ее мнению, брюсселькским бюрократам пора признать, что их конвейер будет работать на полную и не выключится, вне зависимости от обстоятельств.