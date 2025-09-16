Захарова дала совет брюссельским бюрократам

Илья Родин

Европейским чиновникам следует назвать бесконечные пакеты санкций против России конвейером и успокоиться на этом, отметила с иронией официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Захарова дала совет брюссельским бюрократам
© РИА Новости

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК планирует ввести против Москвы новый пакет рестрикций.

«Единственный вопрос, который мне действительно непонятен: зачем это все называть пакетами? Можно просто назвать конвейером один раз — и успокоиться. Будет, мне кажется, ближе к истине», — заметила Захарова.

Дипломат разъяснила, что европейцы вводят в заблуждение как своих партнеров на Западе, так и другие страны, называя свои ограничения «пакетами санкций».

По ее мнению, брюсселькским бюрократам пора признать, что их конвейер будет работать на полную и не выключится, вне зависимости от обстоятельств.