Гутерриш: состав Совбеза ООН не соответствует сегодняшнему миру

Совет Безопасности ООН нуждается в реформе, поскольку его нынешний состав не соответствует сегодняшнему миру, а отражает реалии 1945 года. Об этом заявил генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш. Выступая на пресс-конференции в преддверии Генеральной Ассамблеи ООН, Гутерриш отметил, что реформа Совбеза имеет "полный смысл," так как сейчас его состав не соответствует современному миру. Он соответствует миру 1945 года, что создает не только проблему легитимности, но и вызывает трудности с эффективностью. Гутерриш подчеркнул, что он является первым главой всемирной организации, который постоянно выступает за реформирование Совета Безопасности. В частности, он с одобрением относится к предложениям об ограничении права вето при массовых нарушениях прав человека. По словам генсека ООН, в вопросе реформы Совбеза "наблюдается прогресс". При этом он подчеркнул, что окончательное решение по реформе и праву вето могут быть приняты только государствами - постоянными членами Совета Безопасности. 8 сентября президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси заявил, что уровень доверия к Совету Безопасности ООН упал, этот орган не выполняет свои первоначальные задачи в области разрешения споров между странами.