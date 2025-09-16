Обвинения генпрокурора Румынии Алекса Флоренцы о вмешательстве России в выборы президента не соответствуют действительности. Об этом РБК заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

Ранее Флоренца во время брифинга с журналистами в Бухаресте сообщил, что по итогам расследования против бывшего кандидата в президенты Кэлина Джорджеску было установлено, что Россия с 2022 года проводила «гибридную операцию». Ее целью, по его словам, было воздействие на общественность Румынии и ослаблении доверия к власти.

«Нет. Не соответствует», — ответил на вопрос, соответствуют ли эти обвинения действительности Песков.

Он напомнил, как ранее власти США обвиняли РФ во вмешательстве в выборы, попытках дестабилизации и так далее. При этом потом Вашингтон сам признал, что это не так.