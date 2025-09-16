Имевший судимость Сочи Сос Мартиросян стал депутатом города-курорта. Об этом сообщается на официальном городском портале.

Судя по опубликованным результатам выборов, Мартиросян — несмотря на приписку о том, что у политика имелась судимость за грабеж в составе группы лиц по предварительному сговору — набрал больше всех голосов в своем избирательном округе — 30,93 процента.

Согласно российскому избирательному законодательству, судимый гражданин имеет право участвовать в выборах в качестве кандидата лишь в случае погашения или снятия судимости.

В интервью Сос Мартиросян Арменией, а также сохранения идентичности и культурных ценностей армянского народа.

