Гутерриш рассчитывает на встречу с российской делегацией на полях ГА ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что рассчитывает на встречу с российской делегацией на полях Генеральной Ассамблеи ООН на следующей неделе.

"Я считаю, что это будет важной возможностью в рамках [урегулирования] всех конфликтов. Я надеюсь, что у меня будет встреча с делегацией Российской Федерации, с украинской делегацией. У меня будут встречи с представителями ближневосточных стран, а также с друзьями Израиля", - сообщил он журналистам.