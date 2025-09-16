Лавров резко ответил на выпад британского СМИ в сторону «Интервидения»

Британцам не с чего стряхивать пыль, у них ничего не осталось, рассказал на пресс-конференции, посвященной международному музыкальному конкурсу «Интервидение», министр иностранных дел России Сергей Лавров. Текст выступления опубликовала пресс-служба МИД РФ на официальном сайте.

Журналисты заметили в ходе конференции, что газета «Гардиан» выпустила статью о том, что якобы Россия «смахивает пыль» со старого конкурса — «Интервидение» не проводилось с 1980 года.

«Кто-то пытается обвинять Россию в том, что мы откуда-то «из сундука» вынимаем какое-то оружие. Это в «Гардиан» написали? Британцам уже не с чего «пыль-то стряхивать»? Ничего не осталось. К сожалению, они продолжают действовать на подрыв контактов между людьми», — прокомментировал слова репортеров Лавров.

Глава МИД заметил, что Москва выступает за общение, за то, чтобы лучше узнать другие страны.

«Подавляющее большинство людей из иностранцев, которые впервые приезжают в Москву, увозят только позитивные впечатления», — подчеркнул министр.

По его мнению, действия правительств ряда стран, которые лишают своих граждан возможности общаться друг с другом, не красят сегодняшнюю западную цивилизацию.