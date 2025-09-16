Президент России Владимир Путин приехал на полигон в Нижегородской области в военной форме. Видео опубликовало РИА Новости в Telegram-канале.

По данным агентства, в настоящее время на полигоне «Мулино» проходит основной этап учений «Запад-2025».

Глава государства осмотрел образцы вооружения и специальной военной техники, применяемых на СВО.

Путин назвал цель учений «Запад»

Путин отметил, что цель маневров — отработка защиты Союзного государства от любой агрессии.

В Минобороны РФ уточнили, что свыше 57 тыс. военных и более 3,5 тыс. единиц вооружения и военной техники привлекалось к учениям. Был задействован 41 полигон, в том числе 4 полигона на территории Белоруссии.

Массированное применение беспилотной авиации и наземных роботов стало одной из особенностей учений, пояснили в ведомстве.