Рябков: новизны в риторике Трампа по поводу российской нефти нет
Ранее президент США вновь призвал Европу перестать покупать энергоносители из России.
«Позиция американской администрации относительно того, что в сфере поставок углеводородов на мировые рынки США должны стать бесспорным лидером и, по сути дела, навязать свою продукцию союзникам в Европе, уходит корнями в первый срок президентства Дональда Трампа», — заявил замглавы российского МИДа.
По словам Сергея Рябкова, в России есть форматы и каналы обсуждения ситуации на мировых рынках нефти и природного газа, которые работают.
«Для нас главное, что администрация США привержена выправлению отношений. Встреча в Анкоридже — мощный импульс, который лидеры придали движению именно в этом направлении», — подытожил дипломат.