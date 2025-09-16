Рябков: новизны в риторике Трампа по поводу российской нефти нет

Ранее президент США вновь призвал Европу перестать покупать энергоносители из России.

«Позиция американской администрации относительно того, что в сфере поставок углеводородов на мировые рынки США должны стать бесспорным лидером и, по сути дела, навязать свою продукцию союзникам в Европе, уходит корнями в первый срок президентства Дональда Трампа», — заявил замглавы российского МИДа.

По словам Сергея Рябкова, в России есть форматы и каналы обсуждения ситуации на мировых рынках нефти и природного газа, которые работают.