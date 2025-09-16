Медведев раскрыл ключевую деталь бюджета на 2026 год

Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев назвал военным бюджет страны на 2026 год. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, политик рассказал об особенностях бюджета на встрече с фракцией «Единая Россия» в Госдуме.

Медведев пригрозил войной с НАТО в случае создания бесполетной зоны над Украиной

«Принятие федерального бюджета на 26-й год. Здесь для нас очень важно все-таки сохранить финансирование мероприятий народной программы при всех сложностях бюджета. Бюджет никогда не бывает простым, а сейчас, скажем прямо, это военный бюджет», — разъяснил Медведев.

По словам военных экспертов, лидеры западных стран будут затягивать противостояние на Украине как можно дольше. Кроме того, возможно географическое расширение конфликта, появление новых горячих точек.