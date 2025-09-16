Медведев рассказал об особенностях бюджета РФ на 2026 год

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал военным бюджет РФ на 2026 год. Об этом сообщает РИА Новости.

«Принятие федерального бюджета на 26-й год. Здесь для нас очень важно все-таки сохранить финансирование мероприятий народной программы при всех сложностях бюджета. Бюджет никогда не бывает простым, а сейчас, скажем прямо, это военный бюджет», — сказал зампред Совбеза на встрече с фракцией «Единая Россия» в Госдуме.

Медведев подчеркнул, что поддержка участников специальной военной операции (СВО) и их семей является безусловным приоритетом. По его словам, задача сбалансированности бюджета не должна затмевать цели по развитию страны.