Захарова: ЕС манипулирует визовым вопросом ради разжигания русофобии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала попытки Еврокомиссии ужесточить выдачу виз россиянам. В интервью ТАСС она указала, что визовый вопрос используется европейцами для поддержания высокого градуса русофобии.

По словам дипломата, страны Европы в рамках ОБСЕ взяли на себя обязательства не заниматься "визовыми манипуляциям". Несмотря на это, ЕС "продолжает поддерживать этот градус русофобии".

Как подчеркнула Захарова, власти европейских стран ничего не могут предъявить своим народам "ни в сфере экономики, ни в сфере геополитики, ни в сфере культуры, науки и искусства". Поэтому европейским столицам "нужно продолжать создавать у своих граждан ощущение угрозы со стороны России". "Ситуация на Украине для них патовая, признавать свои ошибки они не хотят, возможно, просто и не могут", - указала Захарова, добавив, что европейцы пытаются "поддерживать на плаву тезис о якобы российской агрессии".

Захарова отметила, что нервную реакцию в Брюсселе вызывает то, что из Вашингтона больше не доносится "полноформатная риторика в пользу русофобии". Она указала, что ЕС "нужно компенсировать это чем-то". Поэтому европейцы идут на провокации.