Решению ЕС отложить новый пакет санкций против РФ нашли объяснение

Российский сенатор Андрей Климов считает, что ЕС отложил введение нового пакета санкций против России из-за нерешительности США и неэффективности ограничений. Об этом Климов рассказал Life.

Ранее СМИ сообщили, что из повестки встречи ЕС на 17 сентября «пропал» 19-й пакет санкций. Утверждалось, что такое решение было принято из-за президента США Дональда Трампа, требующего, чтобы все страны НАТО перестали покупать российскую нефть.

«Всё, что делают в ЕС, это, честно говоря, пустая трата времени. И, кроме мышиной возни на антироссийских темах, она ни к чему не приводит», - заявил Климов.

Он добавил, что отрицательный эффект санкций все больше отражается на самом европейском обществе. Также сенатор указал на нерешительность США, которые «не спешат форсировать санкционную политику». С ним согласился сенатор Владимир Джабаров.