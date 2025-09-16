Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько считает, что США проигнорируют критику Владимира Зеленского в адрес американского лидера Дональда Трампа. Об этом Безпалько заявил «Аргументам и фактам».

Ранее Зеленский призвал Трампа занять «четкую позицию» по гарантиям безопасности для Украины и по санкциям против России. До этого Трамп заявлял, что готов ввести жесткие санкции против Москвы, когда все страны НАТО перестанут покупать российскую нефть.

В своем новом интервью Зеленский заявил, что у США, как у мировой сверхдержавы, хватает возможностей, чтобы не «ждать других» и самостоятельно оказать давление на Россию. Зеленский отметил, что Трамп может предоставить Украине дополнительные системы ПВО, и призвал американского президента «проявить смелость».

«Америка в эти дни погружена в события, связанные с убийством Чарли Кирка, поэтому сейчас там на высказывания Зеленского вообще могут не отреагировать», - заявил Безпалько.

По его мнению, Зеленский рассчитывал на это, делая заявления о Трампе. Также Безпалько добавил, что ситуация вряд ли отразится на текущей поддержке Украины.