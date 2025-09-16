Захарова сравнила с «дьявольской усмешкой» нахождение Бербок в Генассамблее ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала позором нахождение Анналены Бербок на посту председателя Генассамблеи ООН в год 80-летия Победы и всемирной организации.

«Это позор, это тоже какая-то, знаете, дьявольская усмешка, когда восседает на трибуне или за трибуной Генеральной Ассамблеи ООН, в кресле председателя ГА, человек, который заявил публично, что гордится «подвигами» своего деда — подвиги берём в кавычки, потому что дед служил Третьему рейху», — сказала Захарова в интервью ТАСС.

По её словам, на Западе на посты назначают людей, которые не являются профессионалами. Захарова подчеркнула, что никто даже не может точно сказать, какое у Бербок образование.

Ранее издание Junge Welt писало, что вступление экс-главы немецкого МИД Анналены Бербок в должность председателя Генассамблеи ООН демонстрирует результаты «плохого кастинга».