В Госдуме стоя поаплодировали Ким Чен Ыну

Депутаты Государственный думы на первом в осенней сессии пленарном заседании стоя поаплодировали главе Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ыну.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал своих коллег выразить благодарность северокорейскому лидеру за участие бойцов из КНДР в освобождении Курской области.

— Давайте все вместе выскажем слова признательности председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну и всему корейской народу за братскую помощь. Мы этого никогда не забудем, — заявил Володин на трансляции заседания.

До этого лидер КНДР в Пхеньяне провел церемонию вручения наград солдатам и командирам Корейкой народной армии, которые участвовали в боевых действиях в Курской области.

Слуцкий: Россия и КНДР последовательно выступают за многополярный мир

Также Ким Чен Ын заверил российского президента Владимира Путина в поддержке мер Кремля в рамках спецоперации, а также, что и впредь будет полностью поддерживать все меры российского руководства. К тому же в ходе разговора Владимир Путин высоко оценил оказанную Северной Кореей поддержку в ходе освобождения Курской области от присутствия украинских боевиков.