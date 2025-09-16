Володин назвал количество законопроектов в портфеле Госдумы

Более 1 170 законопроектов находятся в законотворческом портфеле Госдумы. Об этом заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин на первом пленарном заседании осенней сессии 2025 года.

"У нас с вами в законотворческом портфеле 1 174 законопроекта, из которых два приняты во втором чтении, 251 законопроект - в первом чтении, 921 находится на стадии предварительного рассмотрения", - сказал Володин.

По его словам, важно отметить работу депутатов в летний период.

"Многие из присутствующих летом работали - в профильных комитетах, на международном треке, в рамках политических фракций", - отметил председатель Госдумы.

Он подчеркнул, что "время отпусков - понятие условное".