Лавров: Россия отходит от термина «недружественные страны»

Россия постепенно отходит от использования термина «недружественные страны» и исходит из того, что есть недружественные правительства, а не государства. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 16 сентября на пресс-конференции, посвященной подготовке к «Интервидению».

«Постепенно отходим от термина недружественные страны, хотя в законодательстве он остается», — сказал Лавров, напомнив, что недавно президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что у России нет недружественных стран, есть страны, у которых недружественное правительство по отношению к РФ.

Ранее Лавров также отметил большой интерес к «Интервидению», некоторые страны уже выразили желание принять конкурс в следующем году и через два года.