Чиновники стран G7 работают над новым пакетом ограничительных мер в отношении Российской Федерации, планируют завершить работу над текстом в течение двух недель, пишет Bloomberg, ссылаясь на источник.

Чиновники "Большой семерки" в настоящее время работают над новым пакетом санкций и планируют завершить текст в течение ближайших двух недель, поделились подробностями авторы публикации.

В Российской Федерации неоднократно говорили о том, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве указывали на то, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских рестрикций. В самих странах Запада не раз звучала точка зрения, что ограничительные меры в отношении Российской Федерации не приносят какого-либо эффекта.

Президент РФ Владимир Путин до этого утверждал, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а рестрикции серьезно ударили по всей мировой экономике. По словам главы российского государства, главная задача Запада – сделать хуже жизнь миллионов людей.