В МИД назвали выгодоприобретателей от конфликта России и Польши
У России нет цели прийти к военному столкновению с Польшей или другими членами НАТО, но есть другая сторона, которой выгодно втянуть Варшаву в вооруженный конфликт с Москвой.
Об этом заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин, передает РИА Новости.
В ночь на 10 сентября неизвестные беспилотники пересекли польскую границу. По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, всего было обнаружено 19 дронов, значительная часть которых прилетела с территории Белоруссии.
В Министерстве обороны России заявили, что поражение объектов на территории Польши российскими военными не планировалось, целями являлись объекты на западе Украины.