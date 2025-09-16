В МИД назвали выгодоприобретателей от конфликта России и Польши

У России нет цели прийти к военному столкновению с Польшей или другими членами НАТО, но есть другая сторона, которой выгодно втянуть Варшаву в вооруженный конфликт с Москвой.

Об этом заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин, передает РИА Новости.

«У нас нет желания вести конфронтацию с Польшей или со странами НАТО. Мы об этом неоднократно заявляли. А вот у другой стороны, у Киева, такой мотивации и таких желаний много», — подчеркнул представитель МИД РФ.

В ночь на 10 сентября неизвестные беспилотники пересекли польскую границу. По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, всего было обнаружено 19 дронов, значительная часть которых прилетела с территории Белоруссии.

В Министерстве обороны России заявили, что поражение объектов на территории Польши российскими военными не планировалось, целями являлись объекты на западе Украины.